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Irak Meclisi'nde 'kaos'! Tartışma çıktı

Irak meclisinde İçişleri ve Savunma gibi kritik 8 bakanlığın belirleneceği oturum, siyasi gruplar arasındaki sözlü tartışmaların ardından perşembe gününe ertelendi.

04 Aralık 2018 Salı 23:38
Irak Meclisi'nde 'kaos'! Tartışma çıktı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bugünkü meclis oturumunda yaşanan "kaos" ortamı ve siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, kritik 8 bakanın isminde uzlaşılamamasıyla sonuçlandığını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'taki Başbakanlık ofisinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Bugün yanımda 8 bakan adayıyla parlamentoya gittim. 171 milletvekilinin katılımıyla oturum açıldı ancak daha sonra bir koas yaşandı ve oturumun sürmesi engellendi." diyen Abdulmehdi, parlamentonun kabine oylaması için yeni oturum düzenlemesini beklediklerini ifade etti.

Üzerinde anlaşmazlık yaşanan isimleri değiştirebileceğini kaydeden Abdulmehdi, bunun için alternatif adayların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yolsuzlukla Mücadele Konseyi kuruluyor

Başbakan Abdulmehdi, Irak'ta özellikle üst düzey görevlerde bulunan yetkililerin yolsuzluk dosyalarına bakılması için "Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi" kuracakları bilgisini vererek, yolsuzluk yapanların cezalandırılacağını belirtti.

Yeşil Bölge'nin halka açılması

Hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin halka ve trafiğe açılması çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Abdulmehdi, "Bunun için çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Yıllarca kullanılamayan tüneller ve köprülerin onarımı lazım. Orada da bir trafik sıkışıklığı ve yabancı misyonların güvenliği sorunuyla karşılaşmak istemiyoruz." diye konuştu.

Kabine krizi

Başbakan Abdulmehdi, dün 8 adayın öz geçmişini meclise göndermişti. İçişleri Bakanlığı'na eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad (Haşdi Şabi gruplarının adayı) aday. Sadr grubu, Feyyad ismine karşı çıkıyor.

Savunma Bakanlığı içinse eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonunun adayı Faysal el-Cerba'nın (Saddam dönemi komutanlarından) adı konuşuluyor. Buna da diğer Sünni gruplar karşı çıkıyor. Abdulmehdi, Adalet Bakanlığı'na Kürt, Kültür Bakanlığı'na da Hristiyan aday gösterirken, Türkmenlerin kabinede yer almaması dikkati çekiyor.

Genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. 8 kritik koltuk, siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hâlâ sahiplerini bulamadı. Bu bakanlıklar vekaleten yürütülüyor.

Başbakan Abdulmehdi, hükümetteki eksik bakanların belirleneceği oturum başlamadan önce meclise gelerek siyasi grup liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Abdulmehdi, özellikle içişleri ve savunma bakanlıklarına getirilecek isimler konusunda siyasi gruplarla anlaşmaya varamadı.

Oturumda Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ile diğer bazı milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan olaydan dolayı oylamaya geçilemedi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, oturuma yarım saat ara verdi.

Abdulmehdi, oturumu beklemeden yanındaki bakan adaylarıyla meclis binasından ayrıldı. Meclis'teki oturum, perşembe gününe ertelendi.

Abdulmehdi, Adalet Bakanlığı'na Kürt, Kültür Bakanlığı'na da Hristiyan aday gösterirken, Türkmenlerin kabinede yer almaması dikkati çekiyor.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:38
  1. Mukteda es-Sadr
  2. Başbakan Abdulmehdi
  3. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
  4. Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi
  5. Adil Abdulmehdi

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