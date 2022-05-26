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Dünya Irak meclisinde İsrail kararı! Suç sayılacak
Dünya

Irak meclisinde İsrail kararı! Suç sayılacak

İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezasının müebbet hapis veya idam olarak geçtiği yasa tasarısı Irak meclisinde onaylandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 22:48:00 - 2022-05-26 22:56:58

Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi veya ilişki kurmayı suç sayan yasa tasarısını onayladı. İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam olarak geçiyor.

Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi veya ilişki kurmayı suç sayan yasa tasarısını 275 milletvekilinin hazır bulunduğu oturumda oy birliğiyle onayladı. Onaylanan yasa ile İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam olarak geçiyor.

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Tahrir Meydanı’nda kutlama yaptılar

Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın yasanın onaylanmasının ardından destekçilerine kutlama çağrısında bulunurken, Sadr destekçileri çağrıya cevap vererek başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda kutlama yaptı. Meydanda toplanan göstericiler, “İsrail’e hayır, batıla hayır, Irak’a evet” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Irak meclisinde seçimlerin galibi Sadr Grubu, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Egemenlik Koalisyonu ve Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi’nin çatısı altında yer aldığı “Vatan Kurtarma Koalisyonu” İsrail ile normalleşmeye suç sayan yasa tasarısını meclise sunmuştu.

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