Irak Meclisi onayladı: Sapkınlığa hapis cezası!
Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında sapkınlara da hapis cezasını öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı.
Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında sapkınlara da hapis cezasını öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı.
Irak'ta 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören tasarı, Bağımsız Milletvekillerinden Raad el-Maliki tarafından Meclis'e sunuldu.
Maliki, mevcut yasadaki maddelere "eşcinsellik" tabirlerinin eklenmesini ve '' istismara'' yönelik cezalar verilmesini istedi.
Meclis, sapkınlar için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren tasarıyı cezalarda değişiklik yaparak onayladı.
Yasaya göre, sapkınlığa 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak.
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Sapkınlığı “herhangi bir şekilde” teşvik edenlere de, 7 yıldan az olmamak üzere hapis ve yerel parayla 10 ile 15 milyon dinar arasında para cezası verilecek.