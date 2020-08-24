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Aktüel Irak Meclis Başkan Yardımcısı, Kovid-19’a yakalandı
Aktüel

Irak Meclis Başkan Yardımcısı, Kovid-19’a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:00:46 -
Irak Meclis Başkan Yardımcısı, Kovid-19’a yakalandı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan Kaabi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, yaptığı tetkikler sonucu Kovid-19 salgınına yakalandığını duyurarak, ancak sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Irak Meclisi’nde daha önce bazı milletvekilleri de koronavirüse yakalanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Irak’ta Kovid-19 salgınının sağlık krizine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

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