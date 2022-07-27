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Dünya Irak karıştı! Sadr yanlıları parlamento binasını bastı
Dünya

Irak karıştı! Sadr yanlıları parlamento binasını bastı

Irak’ta, Şii lider Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, parlamento binasını bastı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 19:46:00 - 2022-07-27 19:52:44

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

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