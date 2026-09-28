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Dünya Irak Havayolları duyurdu! Seferler yeniden başladı
Dünya

Irak Havayolları duyurdu! Seferler yeniden başladı

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Irak Havayolları duyurdu! Seferler yeniden başladı

Irak Havayollarının Necef Havalimanı ile İran’daki havalimanları arasındaki seferleri yeniden başladı. Necef Havalimanı yönetimi, 25 Eylül’de İran’dan gelen ve İran’a giden tüm uçuşların resmi talimat doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Irak Havayolları, Necef ile İran’daki havalimanları arasındaki uçuşları yeniden başlattı.

Irak Haber Ajansı INA’nın haberine göre, Irak Havayollarının Necef Havalimanı ile İran’daki havalimanları arasındaki seferleri yeniden başladı.

Uçuşların yeniden başlatılmasının, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin girişimleri ve ilgili makamlarla yürütülen temasların ardından gerçekleştiği belirtildi.

 

Irak yönetimi, ABD’nin İran havayolu şirketlerinin bölge ülkelerindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlara yönelik aldığı tedbirlerin ardından, özellikle tedavi, eğitim ve dini ziyaretler gibi insani gerekçelerle bazı Irak havalimanlarının uygulamalardan muaf tutulması için Washington ile doğrudan görüşmeler yürütüyordu.

Necef Havalimanı yönetimi, 25 Eylül’de İran’dan gelen ve İran’a giden tüm uçuşların resmi talimat doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

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