  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak: Filistin dâvâsını savunmayı sürdürüyoruz
Dünya

Irak: Filistin dâvâsını savunmayı sürdürüyoruz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesine İsrail ile normalleşme hamlesinin sunulmadığını belirterek, Filistin davasını savunduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:46:00 -
Irak: Filistin dâvâsını savunmayı sürdürüyoruz

Hüseyin, resmi ziyarette bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptığı basın açıklamasında, Irak’ın İsrail ile normalleşme yoluna gideceği iddialarını değerlendirdi. “İsrail ile normalleşme hamlesi bize sunulmadı. Filistin davası, Irak’ın sadece dış politika değil, iç politikasının da bir parçasıdır. Bu dava, Irak halkının desteğine sahip” diyen Hüseyin, Filistin halkının karar vermesi konusunda yanında durduklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Savaşa hazırlanıyoruz' diyerek 1000 gemi ile sulara indiler

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Savaşa hazırlanıyoruz' diyerek 1000 gemi ile sulara indiler
Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!
Korona Virüs

Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!

AstraZenaca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay