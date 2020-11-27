Irak: Filistin dâvâsını savunmayı sürdürüyoruz

Hüseyin, resmi ziyarette bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptığı basın açıklamasında, Irak’ın İsrail ile normalleşme yoluna gideceği iddialarını değerlendirdi. “İsrail ile normalleşme hamlesi bize sunulmadı. Filistin davası, Irak’ın sadece dış politika değil, iç politikasının da bir parçasıdır. Bu dava, Irak halkının desteğine sahip” diyen Hüseyin, Filistin halkının karar vermesi konusunda yanında durduklarını sözlerine ekledi.