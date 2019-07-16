0553 313 94 23

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:19
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.


Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, başkent Bağdat’taki Selam Sarayı’nda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’yi kabul etti. Salih ile Iştiyye, Filistin’deki siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları hakkında görüştü.


Cumhurbaşkanı Salih, Irak’ın kardeş Filistin halkını Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması için desteklediğini vurguladı. Salih, Filistin Başbakanı Iştiyye ile gerçekleştirdiği görüşmede, ”Irak’ta yaşayan Filistinliler haklarından yararlanmalı ve tüm hakları sağlanmalı” ifadelerini kullandı.


Filistin Başbakanı Iştiyye ise ”Irak ile her alanda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Irak’ın, Filistin meselesini farklı düzeylerde destekleme tutumunu takdir ediyoruz” diye konuştu.


Filistin Başbakanı Iştiyye, dün iş adamları ve bakanların yer aldığı bir heyetle Bağdat’a geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    1. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    2. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    3. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    4. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    6. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    7. Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
    8. İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci..
    9. Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve..
    10. İki gün arayla aynı kavşakta ikinci..
    11. Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve..
    12. Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen..
    13. Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
    14. Uluslararası topluma İsrail..
    15. Balkan Şampiyonasından Bir Altın, Bir..
    16. O gece millet şahlandı 140 senedir..
    17. “Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi”..
    18. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin..
    19. Sinop’a yatırımcı çekmek için iş..
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup..
    21. İran'dan İngiltere'ye tehdit: Cevapsız..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel..
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa..
    24. Oruç Reis’e yeni görev
    25. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için..
    26. S400 son dakika ne zaman kurulacak?
    27. Bilgi evlerinde görkemli kapanış
    28. Bakan Ersoy şehit ailesini ziyaret etti!
    29. Bitlis’te ‘Demokrasi Kavramı ve..
    30. Sivas'ta "Zebra çatal kuyruklu..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler