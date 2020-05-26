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Aktüel

Irak: “BM’nin raporunu soruşturacağız”

Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkede çok sayıda protestocunun kaçırıldığı ve işkenceye maruz kaldığına dair rapora yönelik açıklamada bulunarak “Soruşturma yapılacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:26:19 -
Irak: “BM’nin raporunu soruşturacağız”

Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkede çok sayıda protestocunun kaçırıldığı ve işkenceye maruz kaldığına dair rapora yönelik açıklamada bulunarak “Soruşturma yapılacak” dedi.


Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin, BM’ye ait İnsan Hakları Bürosu’nun 1 Ekim 2019- 21 Mart 2020 tarihleri arasındaki protestolarda adam kaçırma ve işkencelere ilişkin raporunu gözden geçirdiği duyuruldu. Irak hükümetinin imzaladığı uluslararası sözleşmeler kapsamında insan haklarına saygı duyulması ilkesine bağlı kalmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, “Hükümet programı çerçevesinde meydana gelen olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılacak” denildi.


BM, Irak’ta 1 Ekim 2019- 21 Mart 2020 tarihleri arasındaki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 123 kişinin kaçırıldığını ve 25’inin durumunun hala bilinmediğini söylemişti.

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