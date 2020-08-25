  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak Başbakanı, üçlü zirve için Ürdün’e gitti
Aktüel

Irak Başbakanı, üçlü zirve için Ürdün’e gitti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:33:52 -
Irak Başbakanı, üçlü zirve için Ürdün’e gitti

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustaf el-Kazımi, "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman'a gitti.

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan üst düzey heyetle "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Amman'a hareket etti.

Amman'da Kazımi'nin Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geleceği kaydedilerek, "Üçlü zirve, üç ülke arasındaki ekonomik işbirliği, ticari ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmeleri içerecek." denildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini İran'ın ardından ABD'ye yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı

Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi
Gündem

Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘halk süt’ dağıtımı s..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı