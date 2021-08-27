Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye Rize Spor Forması!

Yeniakit Ankara

AYD Başkan Yardımcısı ve Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır Başbakan Kazımi’ye, “Ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den geliyorum. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere Rize halkının ve Türk halkının selamlarını getirdim” dedi. Aynı zamanda Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi olan Bakır, Iraklı sporcular Ali Adnan ve İsmail Dhurgam’ın, Çaykur Rize Spor forma giydiklerini ve Irak halkını başarıyla temsil ettiklerini, bu iki futbolcunun Irak halkını daha çok sevdirdiğini belirtti.

Sporun yumuşak güç olduğunu söyleyen Bakır, benzer faaliyetlerin ülkelerin birbirini yakından tanımasına vesile olacağı ve dayanışmayı artıracağını vurguladı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise gazeteciler arasındaki dayanışmanın iki ülkenin yakınlaşmasına vesile olacağını belirterek, “Bizleri burada ağırlayan Iraklı gazeteciler yönetimine teşekkür ederiz. Bu kuruluş bizleri çok güzel ağırladı. Bu çerçevede güzel bir organize yaptılar. 22 ülkeden gazeteciler geldi. Bu noktada ülkemizdeki İletişim Başkanlığımız da büyük hizmetler ediyor. İslam Dünyası’nda ki gazetecileri Türkiye’de ağırlamak isteriz. Bu konuyu Sayın Fahrettin Altun’a ileteceğiz” şeklinde konuştu.

“Kabul et ya da etme Türkiye büyük bir ülkedir”

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ise yaptığı konuşmada, “Türkiye ile 3 alanda önemli projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi demiryollarımızı birlikte yenileyip geliştireceğiz. İpek yolu projesine biz de dâhil olacağız. İkinci iş birliğimiz ise Elektrik üretimi ile ilgilidir. Yıllarca Irak’ın elektrik sorununu çözemedik. Bu dönem Türkiye ile ortaklaşa elektrik sorunun çözeceğiz” ifadelerini kullandı. “Türkiye Sağlık sektöründe Avrupa’ya örnektir” diyen Kazımi şöyle devam etti; “En önemli hedefimiz ise Türkiye ile sağlık alanında ortak projelerdir. Türkiye sadece İstanbul’dan ibaret değil. Türkiye’nin her ilinde sağlık yatırımları var. Biz bu yatırımları örnek alıyoruz. Avrupalılar bile Türkiye’ye sağlık turizmi için geliyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Son olarak Kazımi, “Kabul et ya da etme Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye’nin tecrübelerinden istifade etmeliyiz” diye konuştu.