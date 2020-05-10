  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi'den Türkiye açıklaması

Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı hükümet sarayında kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:04:00 -
Irak Başbakanı Kazımi'den Türkiye açıklaması

Irak Başbakanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı