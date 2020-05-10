Irak Başbakanı Kazımi'den Türkiye açıklaması

Irak Başbakanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.