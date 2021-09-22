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Dünya Irak Başbakanı Kazımi'den sert çıkış: Çalınmasına izin vermeyeceğiz
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi'den sert çıkış: Çalınmasına izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde oyların çalınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 21:13:00 -
Irak Başbakanı Kazımi'den sert çıkış: Çalınmasına izin vermeyeceğiz

Başbakan Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlere ilk defa "şeffaflığın damga vuracağı" sözünü verdi.

Kazımi, "Seçimler için lazım olan tüm güvenlik, mali ve lojistik gereklilikleri tamamladık. Bu seçimlere şaibenin değil, şeffaflığın damga vuracağı konusunda umutluyuz." dedi.

Halkı sandık başına giderek yönetim için "en iyi olanları" seçemeye çağıran Kazımi, "Seçimlerde ne pahasına olursa olsun şaibelere ve oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. (Devlet kadrolarına yeni) Atamalar yapılacağı gibi yalan vaatlerle halkın oyunun çalınmasına da müsamaha göstermeyiz. Kimse de bu vaatlere inanmasın." ifadesini kullandı.

Irak, 10 Ekim'de erken genel seçimlere gitmeye hazırlanıyor.

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