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Aktüel Irak Başbakanı Kazımi, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı
Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: - "Erken seçimde aday olmayacağım. Iraklıların güven duyabileceği şeffaf ve özgür bir seçim zemini hazırlamaya odaklanıyorum. Şu an bunun dışında başka şey düşünmüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:39:21 -
Irak Başbakanı Kazımi, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, gelecek yıl yapılması planlanan erken seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Kazımi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı İngilizce yayın yapan “The National" adlı gazeteye röportaj verdi.

Ülkede 2003 sonrası kurulan hükümet sistemini eleştiren Kazımi, “Irak’ta ulusal dengeyi sağlama bahanesiyle empoze edilen mezhepçi rejim büyük bir yalandır. Bu, yolsuzluğun başat faktörüdür ve devlet müessesesini zayıflatan siyasi hizipçilik ve çıkar bölüşümüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta kanun dışı hareket eden gruplara yönelik güvenlik güçlerince yakında operasyon düzenleneceğini belirten Kazımi, silahın resmi güçler dışında kimsede bulunmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

- “Seçimlerde aday olmayacağım”

Gelecek yıl haziran ayında yapılması beklenen erken seçime değinen Kazımi, “Erken seçimde aday olmayacağım. Iraklıların güven duyabileceği şeffaf ve özgür bir seçim zemini hazırlamaya odaklanıyorum. Şu an bunun dışında başka şey düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi, daha önce gelecek yıl haziran ayında erken seçim yapılacağını duyurmuştu.


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