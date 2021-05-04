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Dünya Irak Başbakanı Kazımi kabul etti! Ülkede istifa depremi
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi kabul etti! Ülkede istifa depremi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sağlık Bakanı Hasan Temimi'nin istifanı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 19:34:00 - 2021-05-04 19:37:07
Irak Başbakanı Kazımi kabul etti! Ülkede istifa depremi

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi'nin, geçen ay başkent Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan yangın sebebiyle sunduğu istifasının kabul edildiği bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Temimi'nin İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangının ardından istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Kazımi'nin yangınla ilgili özel soruşturma komitesinin raporunun ardından Temimi'nin istifa talebini kabul ettiği aktarıldı.

Ayrıca Irak Bakanlar Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, kurulun soruşturma komitesinin yangınla ilgili tavsiyelerini oyladığını, tavsiyelerin Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Sağlık Bakanı Temimi'nin görevden uzaklaştırılmasına son verilmesini de içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü, İbn el-Hatib Hastanesi Müdürü, İdari Asistan ve Sivil Savunma Sorumlusunun görevlerinden alınmasının yanı sıra tüm sağlık kurumlarının hastaların ve refakatçilerinin güvenliğine yönelik düzenleme ve talimatlara uymalarının da tavsiyeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Bağdat'taki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde 25 Nisan'da çıkan yangında 82 kişi ölmüş, 110 kişi de yaralanmıştı. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti. Kazımi ayrıca Sağlık Bakanı Hasan Temimi'yi de geçici olarak görevden almıştı.

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