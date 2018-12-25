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Irak Başbakanı duyurdu... 'Topraklarımızı kullanacaklar'

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD çekilme sırasında Irak topraklarının kullanılacağını söyledi.

25 Aralık 2018 Salı 06:36
Irak Başbakanı duyurdu... 'Topraklarımızı kullanacaklar'

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'den çekilecek ABD güçlerinin Erbil'deki askeri üsse yerleşmesi konusunda Washington yönetiminden kendilerine bir talep gelmediğini ifade etti. Abdulmehdi şunları kaydetti:

"Bu konuda kesin bir durum yok ve bize herhangi bir talep gelmedi. Özellikle ABD güçlerinin Irak hükümetinin onayıyla ülkemizde geniş faaliyetleri söz konusu. Suriye'den çekilme sırasında topraklarımızı genişçe kullanacaklar."

Öte yandan "ABD'nin talebi üzerine çekilme sonrası Irak'ın Suriye'ye askeri güç göndereceği" iddialarının da asılsız olduğunu kaydeden Abdulmehdi, "ABD asker göndermemizi isteyemez, bu konuda da herhangi bir talep olmadı. Kararları ABD değil, Irak verir." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi ayrıca ABD güçlerinin Suriye'den çekilme kararının Irak'a büyük yansımaları olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı, şöyle konuştu:

"Çekilme kararının Irak'la doğrudan ilgisi var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) dostlarla bu konuda temasımız oldu. Irak, Suriye'de sahada bulunan güçlerin yanı sıra tüm komşu, bölge ve uluslararası ülkelerle iyi ilişkiler içerisindedir. Suriye'deki güvenliğin bozulması halinde bunun Irak'a yönelik olası zararlarının engellenmesi için tüm taraflarla görüşüyoruz. DEAŞ, Suriye topraklarını terk edip Irak'a yönelebilir."

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 07:02
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