Irak açıkladı: Türkiye ile çalışma kararı aldık

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Irak Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICC) iş birliğinde "Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu" gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Bakan Muş, Türkiye ile Irak arasında son dönemde artan temasların ikili ilişkilere daha da ivme kazandırdığını, bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Ülkeler arasında yakın iktisadi ve ticari iş birliğinin Türkiye ile Irak'ın refahına önemli katkı sağladığını, bu doğrultuda iş birliğini güçlendirecek her türlü adımı atmaya istekli ve kararlı olduklarını vurgulayan Muş, el ele verdiklerinde tüm hedeflere ulaştıklarını ve özellikle ikili ticari ilişkilerde önemli gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Irak'ın geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin dünyaya ihracatında 4. sırada olduğunu belirten Muş, "Ülkemiz ise Irak'ın dünyaya ihracatında 3. sıradadır. 2020'de yaklaşık 11 bin 500 firmamız Irak'a ihracat yapmıştır. Irak'a ihracatımızda zengin bir ürün çeşitliliği mevcut olup, hemen her sektörümüzün Irak ile iş yaptığını vurgulamak isterim." diye konuştu.

“Demir yolu ve boru hattı Türk firmalarınca yapılsın”

İki ülke arasında gerçekleştirilmesini önemli gördükleri projelere değinen Bakan Muş, şu açıklamalarda bulundu: "Özellikle iki ülkeyi birbirine bağlayacak ve aynı zamanda Irak'ın Asya ve Avrupa arasında bir ticaret merkezi haline gelebilmesini sağlayacak olan demir yolu projesine büyük önem veriyoruz. Bu proje aynı zamanda ülkemizin de Irak üzerinden Körfez ülkelerine erişimini kolaylaştıracaktır. Bu projenin Türk firmaları tarafından yapılmasını arzu ediyoruz. Oluşturulacak yeni boru hattı projelerinde Türk firmalarının işi üstlenmeleri halinde çok başarılı işlere imza atılacağından eminiz. Ayrıca, Musul'da Organize Sanayi Bölgeleri inşa edilmesinin, Musul halkının refahına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

İkili ticari ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için Iraklı makamların atmasını bekledikleri adımların bulunduğunu ifade eden Muş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kapsamda Ovaköy-Fişhabur ve Derecik-Mergesur hudut kapılarının en kısa sürede açılmasını; bu sayede Türk nakliyecilerinin Irak'ın her bölgesine taşımacılık yapabilmesini arzu ediyoruz. Irak'ın transit ticaret uygulamalarına geçmesini ve tüm gümrüklerinde kuralların aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Öte yandan; ikili ticaretimizi kolaylaştırıcı her türlü tedbirin müştereken alınmasını, bu doğrultuda ithalat yasakları ve ilave gümrük vergileri yerine daha esnek yaklaşımlar sergilenmesini talep ediyoruz.”

“Bugünkü toplantımızda ortaklıklar için anlaşmalar yapacağız”

Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid, bu forumda ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Forumda özel sektörün de bulunmasının çok önemli olduğunu ifade eden Obaid, özel sektörün kamudan görevi alıp, ülkeler arasında siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerin gelişmesinde öncü olduğunu söyledi. Obaid, Irak’ta DAEŞ’in bazı bölgeleri ele geçirdiğini, sonrasında bu bölgelerin teröristlerden temizlendiğini anlatarak, “Şimdi bu bölgelerin, imar ve kalkınması meselesi var. Bugünkü toplantımızda inşallah ortaklıklar için imza atacağız, anlaşmalar yapacağız.” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile sabah bir araya geldiğini bildiren Obaid, şunları kaydetti: “Özellikle iş adamları için vize kolaylığı getirilmesi konusunda anlaşmaya vardık. 5 yıla kadar müteahhitlere çok girişli çıkışlı vizeler verilmesi konusunda hemfikiriz. Önümüzdeki dönemde bunu yaygınlaştıracağız ve diğer kesimlere de bunu yayacağız. İki ülke arasında her ay 1 ila 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi söz konusu. Bu daha da gelişebilir. Aynı coğrafyanın insanlarıyız, Türkiye’nin ekonomik alandaki deneyimi ve tecrübesi bizim için örnektir.”

Türkiye’nin Irak’ta gerçekleştirdiği projelerin başarı sağladığını anlatan Bakan Obaid, ulaşım ile ilgili oluşan bazı sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını, halkların refahı için ortak çalışmaların gerçekleştirileceğini dile getirdi.

“Yatırım fırsatları daha iyi bir iş birliğine ortam sağlayacak”

Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talib Abdullah Baish ise Irak’ta yatırım vadeden çok büyük imkanların bulunduğunu belirtti.

Bilhassa demir yolu sektöründe 12 projelerinin bulunduğunu aktaran Baish, “Ticaret alanında yatırımlar birkaç eksen üzerinde yapılmaktadır. Projelerimizden 6’sı netleşti, bunun altyapısını yapmak için hazırlık safhasındayız.” dedi.

Baish, limanlarda yatırım yapmak için büyük bir projelerinin bulunduğunu belirterek, “3 tane sanayi bölgemiz var. Şu anki limanların ve lojistik hizmetlerinin genişletilmesi doğrultusunda çalışıyoruz. Yatırım fırsatları bizim aramızda daha iyi bir iş birliğine ortam sağlayacaktır. Bir araya gelirken tüm dürüstlüğümüzle buna devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Kusursuz bir ekonomik dönüşüm yapmak istiyoruz”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah Othman da bu forumda, müşterek hizmet sunmak, ticari ilişkileri daha iyi yerlere taşımak için bir arada olduklarını kaydetti.

Othman, bütün çalışmaları anayasaya bağlı olarak yürüttüklerini ifade ederek, “Kusursuz bir ekonomik dönüşüm yapmak istiyoruz. Devletimiz ve ticari ilişkilerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bireysel girişimlerden uzak, sadece ortaklaşa çalışarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Böylece tüm diğer sektördeki katılımcılarla bütünleşelim ve çalışalım istiyoruz.” diye konuştu.

Türk müteahhitlere kamu ihalelerinde öncelik talebi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ise organizasyonun ana amacının ülkeler arası "yatırım ve ticari iş birliklerine yenisini eklemek" olduğunu söyledi. İki ülke arasında yaklaşık 17 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu dile getiren Olpak, Irak'ın ithalatında Türkiye'nin payının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseldiğini bildirdi. Olpak, "Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarının Irak'ın altyapı, hastane, okul, kamu binaları gibi projelerinde daha fazla yer almaları için, rekabet şartları içinde, pozitif ayrımcılık talebimizin olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"İki ülke tarım ve enerji konusunda iş birliği yapmalı"

Irak Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Abdulrezzaq Al-Zuhari ise Türkiye ile Irak'ın iş birliği yaparak üretim ve ihracat gibi konulara yönelmesi gerektiğini belirterek, "Karşılıklı kazanmak ve fayda sağlamak için iş birliğine çağırıyoruz. İş birliği gerek petrol gerek maden gerekse zirai alanlarda Irak ekonomisine katkı sağlayacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki ticaretin de artarak devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Al-Zuhari, gıda ve tarım üretimi konusuna yoğunlaşmak istediklerini anlattı.

Al-Zuhari, Türkiye ile Irak arasında yapılacak iş birliği sayesinde Körfez ülkelerine kara ve demir yoluyla çok hızlı ihracat yapılabileceğini, bu konuda da iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

"Irak'tan gelecek her türlü talep ve iş birliği önerilerine açığız"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise Türk müteahhitlerin, 1975'ten bu yana iş birliği içinde oldukları Irak'ta bugüne kadar 1.034 proje üstlendiklerini söyledi. Eren, "Daha önce olduğu gibi bugün de, TMB olarak her an sizlerle doğrudan temas kurmaya ve iş birliği önerilerine, talepleri değerlendirmeye açığız. Bölgemiz için büyük önem taşıyan Irak'a, kalkınma sürecinde 'yakın iş birliği ortağımız' gözüyle baktığımızı vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Irak'tan Türk özel sektörüne iş birliği çağrısı

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha da konseyin, kurulduğu 2001'den bu yana iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, ticaret hacmini artırmak ve Türk özel sektörüne yeni iş fırsatları sağlamak üzere tüm gücüyle çalıştığını söyledi.

DEİK Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany ise Irak'ta çok fazla boş tarım arazisi olduğunu belirterek, bu arazilerin ortak ekilip gıda üretimi yapılabileceğini ve bu ürünlerin gerekirse ihraç edilebileceğini söyledi.

Irak'taki enerji üretimine ve potansiyeline dikkati çeken, hala çıkarılmayan ve yatırım yapılmayan çok fazla maden sahası bulunduğunu anlatan Al-Hamdany, Türk özel sektörünü bu konuda iş birliği yapmaya davet etti. Al-Hamdany, "Türkiye ile tarihi bir ortaklığımız var. Bu ortaklığı daha iyiye götürmek istiyoruz. Tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, madencilik gibi sektörlerde ortaklığa ve sizin yardımınıza ihtiyacımız var." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Müteahhitler Birliği Başkanı Serow Dizayi de Türkiye ile IKBY arasındaki ticari ilişkilerden bahsederek, "Tüm şehirlerimizde ciddi stratejik projelerimiz var. Türkiye'deki büyük şirketleri bölgemize bekliyoruz. Türkiye'deki büyük şirketlerin hem Irak'ta hem de IKBY'de çok önemli projeleri var. Bu şirketlerimizi yine bölgemize bekliyoruz." dedi.