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Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını gönderdi

Irak, Saddam Hüseyin rejimi tarafından öldürülen Kuveytli esirlerden 300'ünün ceset kalıntılarını Kuveyt'e teslim ettiği açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:57
Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını gönderdi

Bağdat yönetiminin, 1990'larda Saddam Hüseyin rejimi tarafından infaz edilen Kuveytli esirlerden 300'ünün ceset kalıntılarını Kuveyt'e teslim ettiği belirtildi.

613 kayıp var

Kuveytli ve Iraklı Kayıp Kişileri Arama Komitesi üyesi Basra Polis şefi Korgeneral Reşid Fıleyh, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta kaybolan Kuveytlilerin sayısının 613 olduğunu, şu ana kadar 300'ünün ceset kalıntılarının bulunduğunu ve Kuveyt makamlarına teslim edildiğini açıkladı.

Fıleyh, cesetleri arama çalışmalarının devam ettiğini, son olarak ülkenin güneyindeki Zikar'da bu kapsamda çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün, Irak yönetimini, ülkede kaybolan Kuveytliler sorununun çözümü için çalışmaya devam etmeye çağırmıştı.

Kuveyt, Irak ordusunun ülkeyi işgal ettiği 1990'da kaybolan vatandaşlarının sayısını 320 olarak açıklarken, Irak 5 binden fazla Iraklının kayıp olduğunu belirtiyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:57
  1. Irak
  2. Kuveyt
  3. Bağdat Yönetimi
  4. Saddam Hüseyin
  5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

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