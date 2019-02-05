İP'ten resmen AK Parti'ye geçti! Rozeti Erdoğan taktı

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti. Akkal, istifasına gerekçe olarak İYİ Parti’nin CHP ile yaptığı işbirliğini ve HDP’nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını göstermişti. Akkal'a rozetini bugün Ak Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal'ın bugün AK Parti'ye katıldı.

Manisa'daki vekil sayısı 6'ya yükseldi

Akkal'a, AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktı.

Tamer Akkal'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin Manisa'daki milletvekili sayısı da 6'ya yükseliyor.