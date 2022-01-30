İP'ten CHP'ye bir bombardıman daha! 'Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir?'

Millet İttifakı'nın arasında zaman zaman ipler gerilirken, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri yeni bir krizin işaretçisi oldu. Ağıralioğlu, İYİ Parti sayesinde ittifak ortakları CHP'nin, AK Parti tabanından oy aldığını iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhur İttifakı et tırnak, mezara kadar, kader birliği, bu duygusal ittifak. Bizimki rasyonel, proje ittifakı." şeklindeki itirafı, Millet İttifakı'nın ipin ucunda olduğunu gösterirken, ortaklar arasında yapılan açıklamalar sık sık gerginliğe neden oluyor.

Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Ankara' cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" açıklamasının ardından "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" paylaşımını yapan Ağıralioğlu'nun son açıklamaları CHP ve İYİ Parti arasında yeni bir krize neden olacak.

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik yaptığı paylaşımın ardından Halk TV yazarı İpek Özbey'e “Etnik ve coğrafi temelli siyaseti doğru bulmuyoruz. Kimlik siyasetinin huzursuz edici bir komplikasyonu var. Şahsiyet siyasetini tercih ediyoruz. Tayyip Erdoğan üzerinden Kemal Bey’e kibarca hatırlattım. Diyarbakır vurgusu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla bana muhtaçsınız şımarıklığı olan HDP’ye kompliman gibi olur. Dikkat ederek yürümeli, 84 milyonu bir aile gibi korumalıyız. Şehirler üzerinden değil, hukuk üzerinden demokrasiyi konuşabilmeli ve bütün memlekete Meclis’ten adalet ve refah dağıtabilmeliyiz.” mesajını yolladı.

Mesajın ardından Özbey'le görüşen Ağıralioğlu, CHP'nin İYİ Parti sayesinde AK Parti tabanından oy aldığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ittifakımızın gücü aynileşmek ve benzemek değil, özgünlüğümüzü ve hassasiyetlerimizi koruyarak farklılıklarımızın zenginliğini memleket için seçenek zenginliğine dönüştürmek. MHP ve AKP arasındaki gibi herkesin tek renk ve ses olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun demokrasimizi ve memleketimizi renksiz bir hale dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca biz bu farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz…

"Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı’ndan ne kadar oy alabilir?"

Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede…

Demokrasimiz, cumhuriyetimiz, devletimiz, milletimiz bir bütün olarak ayakta kalmalı İpek Hanım. Bütün siyasi güç ve hesap aktörleri hem ulusal hem uluslararası aktörler… Türkiye’nin bence en mühim seçimi bu yaşayacağımız…"