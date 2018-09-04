İptal iddialarının üzerine İBB'den açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Martı Projesi'nin iptal edildiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.04 Eylül 2018 Salı 16:08
Açıklamada “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” denildi.
İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”
YORUM YAZ