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İP'li Ümit Özdağ'dan flaş istifa kararı! Zoruna gitti

İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı yayınlayan Türk Ocakları'na tepki göstererek Türk Ocakları'ndan istifa ettiği bildirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 19:31
İP'li Ümit Özdağ'dan flaş istifa kararı! Zoruna gitti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türk Ocakları'ndan istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kutlama mesajı yayınlanmasını eleştiren Özdağ, Türk Ocakları'ndaki üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fikrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan'ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir. Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları'ndan istifa ediyorum."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:31
  1. Türk Ocakları
  2. Ümit Özdağ

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