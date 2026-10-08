Murat Ağırel’in sözlerine Bakanlıktan sert YALANLAMA

Gazeteci Murat Ağırel’in canlı yayında Ticaret Bakanlığı ve Bakan Ömer Bolat’a ilişkin dile getirdiği sözler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ağırel’in hem Bakan Bolat hakkındaki sözlerine hem de Bakanlığın basın birimine ulaşamadığı yönündeki ifadesine cevap verdi.

“TEK BİR TELEFON, TEK BİR MESAJ YOK”

Ağırel’in canlı yayında “Bakanlığın basın danışmanını aradım, ulaşamadım” dediğini hatırlatan Kaplan, böyle bir girişimin gerçekleşmediğini ifade etti.

Kaplan, “Kendisi beni aramadı. Tek bir telefon, tek bir mesaj yok” diyerek Ağırel’in açıklamasını yalanladı.

İletişim kanallarının açık olduğunu vurgulayan Kaplan, dünyanın farklı noktalarından vatandaşların dahi kendisine ulaşabildiğini ve sosyal medya üzerinden gelen mesajlara cevap vermeye gayret ettiğini kaydetti.

Kaplan, bilgi talep eden gazetecilere de kapılarının hiçbir zaman kapalı olmadığının altını çizdi.

“ÖNCE MUHATABINA ULAŞMAK GAZETECİLİĞİN TEMEL SORUMLULUĞUDUR”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Bakanlıkla temas kurulması gerektiğine dikkat çeken Kaplan, gazeteciliğin temel ilkelerini hatırlattı.

Kaplan, “Hele ki Sayın Bakan hakkında bir iddia ortaya atılacaksa, önce muhatabına ulaşmak gazeteciliğin en temel sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

AĞIREL’E SERT TEPKİ: “APAÇIK ŞEKİLDE YALANDIR”

Kaplan’ın açıklamasındaki en sert ifadeler ise Ağırel’in kendisine ulaşamadığı yönündeki sözlerine ilişkin oldu.

Ortada bir iletişim problemi bulunmadığını kaydeden Kaplan, Ağırel’e hitaben, “Aramadınız, sormadınız, teyit ya da bilgi istemediniz” dedi.

Kaplan, canlı yayında dile getirilen “ulaşamadım” açıklamasını da doğrudan hedef alarak, “Bu bir iletişim sorunu değil, apaçık şekilde yalandır” ifadelerini kullandı.

Ağırel’in Bakan Bolat hakkındaki açıklamalarını da “mesnetsiz iftira” olarak nitelendiren Kaplan, gazetecilikte iddiaların muhatabına sorulması ve doğrulanmasının önemine dikkat çekti.

Kaplan açıklamasını, “İftira atmak kolay. Gerçeği araştırmak ise sorumluluk ister” sözleriyle tamamladı.