AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: “Partimizin üyesi değildir”

Fon soruşturmasında yaşanan gelişmelerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti ile ilişkisinin devam edip etmediği merak konusu olmuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GEREKEN İŞLEMLERİ YAPTIK”

Kaya’nın mevcut durumuna açıklık getiren İnan, parti yönetiminin gerekli adımları daha önce attığını ifade etti.

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarına ve AK Parti’nin yetkili kurullarının tespitlerine işaret ederek şunları söyledi:

“AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir.”

Böylece Kaya’nın AK Parti üyeliğinin devam etmediği parti yönetimi tarafından kamuoyuna resmen açıklanmış oldu.

FON SORUŞTURMASI İÇİN YARGIYI İŞARET ETTİ

Eyyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında ifade vermesiyle ilgili hukuki sürece ilişkin değerlendirme yapmaktan ise kaçındı.

Konunun artık yargının yetkisinde olduğunu vurgulayan İnan:

“Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz.”

ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasına ilişkin adli süreç devam ederken AK Parti yönetiminin Kaya’nın partiyle mevcut bağı konusunda yaptığı açıklama dikkat çekti.