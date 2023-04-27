İP'li Meral'e Dadaş tokadı! Boş meydana konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum mitinginde bin kişinin bile toplanamadığı boş bir meydanda konuştu.
CHP-HDP ittifakına tek kelime ses edemeyen Meral Akşener, Erzurumlulardan tokat gibi bir cevap aldı.
Akşener bugün miting düzenlemek üzere Dadaşlar diyarına gitti.
Akşener bomboş meydana konuştu.
Sözde milliyetçi Akşener'in Erzurum mitinginde boş alana konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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