İP'li Meral Akşener'in Yeniçağ'ına "dansöz" tazminatı!

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İP'li Meral Akşener'in yayın organı Yeniçağ gazetesi, AK Parti Ordu Kadın Kolları'nın 5 Kasım'da Fatsa'da düzenledikleri bir toplantıda erkek dansöz oynattıklarını iddia ederek video haber yayınladı.

Video sosyal medyada hızla yayılarak AK Parti'ye yönelik karalama kampanyasına döndü.

Görüntülerin AK Parti Ordu İl Kadın Kolları ile hiçbir ilgisinin olmadığı açıklandı.

AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır." denildi.

AK Parti, İP'li Akşener'e yakın Yeniçağ gazetesinin "AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı" başlıklı haberini yalanladıktan sonra 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Ahlaksızlığın bedelini ödeyecekler!