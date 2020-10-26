İP'li Lütfü Türkkan'ın paylaşımına tepki: Sağ üst köşedeki...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İP'li Lütfü Türkkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinde yaptığı, “Malatya’da 2002'de internet kullanıcısı yok seviyesindeyken, bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor” sözlerini anlamadan çarpıtarak sosyal medyada algı oluşturmaya çalışmasına tepki gösterdi.

"LTE’yi bilmeleri gerekir"

Öznur Çalık, “Genişbant internet sabit ve mobil olarak belirli bir hızın üstü olarak kabul edilir. Bu bağlamda Malatya’da yaklaşık 100 bin sabit, 553 bin de mobil genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın o sözlerini anlamadan sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunup çarpıtarak yalan ve yanlış algı oluşturanlar önce kullandıkları mobil telefonların üst kısmında yer alan geniş bant ve hızlı internet anlamına gelen LTE’yi bilmeleri gerekir” dedi.

Çalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'na göre, bu senenin mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının 62 milyon 852 bin 365, sadece 4,5G hizmeti ile mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının da 39 milyon 171 bin 789 olduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

İP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından, “2019 yılı verilerine göre Malatya’nın nüfusu 800.165, 2020 yılında 653 bin hızlı internet abonesi mümkün olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.