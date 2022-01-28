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Siyaset İP'li Dervişoğlu'ndan CHP'li İmamoğlu savunması: Açık mekanda bir araya gelmişler!
Siyaset

İP'li Dervişoğlu'ndan CHP'li İmamoğlu savunması: Açık mekanda bir araya gelmişler!

TBMM'de konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz büyükelçi ile balıkçı lokantasında buluşmasını, "Açık mekanda bir araya gelmişler." sözleri ile savundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 23:24:00 - 2022-01-29 00:11:23
İP'li Dervişoğlu'ndan CHP'li İmamoğlu savunması: Açık mekanda bir araya gelmişler!

 Yenaikit.com.tr 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplatısında konuştu. İP'li Dervişoğlu, gazetecilerin Ekrem İmamoğlu sorusunu cevapladı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmesini savunan Dervişoğlu, "Sayın İmamoğlu bu yemeğin çok önceden planlanmış olduğunu ifade etti. Arka planında ne olduğunu aramaya gerek yok." dedi.

'O esnada yollar tıkanmış da değil'

"Açık mekanda bir araya gelmişler. Özel bir görüşme olabilir ama gizli bir görüşme olduğunu düşünmüyorum." diyen Müsavat Dervişoğlu, İstanbullu karla mücadele ederken İmamoğlu'nun yemekte olmasını şöyle değerlendirdi:

Zaman zaman misyon şefleri ile görüşebilirler. Bu görüşmenin karlı güne tesadüf etmesi tartışmaları beraberinde getiriyor. Ama burada önemli bir durum var; mobese kayıtlarının kullanılması. Siyasi kişiliklerin gerektiğinde devletin yetkili organları tarafından izleniyor gibi görüntü olmasıdır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. O esnada yollar tıkanmış da değil. Siyasete tartışma konusu olması doğru değil.

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