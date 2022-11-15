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Siyaset İP'li Buğra Kavuncu görevini bırakacağını açıkladı!
Siyaset

İP'li Buğra Kavuncu görevini bırakacağını açıkladı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatı ile düzenlediği toplantıda, görevini bırakacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 18:26:00 - 2022-11-15 19:28:51
İP'li Buğra Kavuncu görevini bırakacağını açıkladı!

Parti teşkilatı ile düzenlediği toplantıda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ocak ayında düzenlenecek İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kavuncu’nun kongre sonrasında görevini bırakarak genel merkezde görev yapabileceği belirtildi. İP'li Kavuncu'nun, Meral Akşener'in başdanışmanı olarak görevlendirilebileceği gibi İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda da görev alabileceği konuşuluyor.

İP'li Kavuncu, parti teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim.

Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.

Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız. Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul'da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak İstanbul'un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim.

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Yorumlar

ömer

meral bacı bundan sonra talimatları aktarmalı değil bu feto cudan pensilvanyadan direk alır artık

Bayburtsevdalısı

Avuclarıñızıyalarsınız
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