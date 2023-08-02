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Siyaset İP'li Buğra Kavuncu gemileri yakmış rolünde!
Siyaset

İP'li Buğra Kavuncu gemileri yakmış rolünde!

Yeniakit Publisher
2023-08-02 20:37:00 -
İP'li Buğra Kavuncu gemileri yakmış rolünde!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere tek girme arzusunun partinin tabanında çok yüksek olduğunu söyleyerek, ittifaka kapıları kapattıklarını ima edip partinin gemileri yakmış rolünü üstlenmeyi sürdürdü.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti tabanına dayandırdığı açıklamasında, ittifaka kapılarının kapalı olduğunu öne sürdü.

İsim kullanmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve yaşadığı hezimeti işaret eden Kavuncu, "Biz Türkiye’yi kaybederiz dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum." dedi.

İP'li Kavuncu sözlerine şöyle devam etti:

Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar.

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