İP'li Buğra Kavuncu gemileri yakmış rolünde!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti tabanına dayandırdığı açıklamasında, ittifaka kapılarının kapalı olduğunu öne sürdü.

İsim kullanmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve yaşadığı hezimeti işaret eden Kavuncu, "Biz Türkiye’yi kaybederiz dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum." dedi.

İP'li Kavuncu sözlerine şöyle devam etti:

Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar.