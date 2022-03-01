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Siyaset İP'li Başkan'dan HDP'lilerin skandal çıkışlarına güzelleme! İslam'a 'gericilik' diyeni de 'Ermeni soykırımı'nı da destekliyormuş
Siyaset

İP'li Başkan'dan HDP'lilerin skandal çıkışlarına güzelleme! İslam'a 'gericilik' diyeni de 'Ermeni soykırımı'nı da destekliyormuş

İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye kanun teklifi veren terör sevici HDP'nin de 6'lı muhalefet masasında olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:48:00 - 2022-03-01 18:10:36

 Yeniakit.com.tr 

6'lı muhalefet masasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, terör sevici HDP'nin de Kürtleri temsilen masada olması gerektiğini söyledi.

HDP'lilerin skandallarını desteklediğini aktardı!

İP'li Yazıcı, HDP'li Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı için verdiği kanun teklifini, Berat gecesi TBMM kürsüsüne çıkarak İslam dinini "gericilik" olarak tanımlayan Oya Ersoy'u ve terör güzelleyici açıklamalarda bulunan diğer HDP'lileri desteklediğini belirterek, "HDP'nin üst düzey yöneticilerinin yorumlarını da dinliyorum. Yaklaşımlarını da beğeniyorum. Kendileri de aslında bir Türkiye partisi olma gayreti içindeler." ifadelerini kullandı.

Kürt vatandaşların bile kendi temsilcileri olarak kabul etmediği HDP'yi "Kürtlerin temsilcisi" ilan eden Mustafa Yazıcı, şöyle devam etti:

Ben bir Türk milliyetçisi olarak şunu söylüyorum. Kürt vatandaşlarımız bu ülkenin asli unsurlarıdır. Asla dışlayamayız. Aslında Kürt vatandaşlarının temsilcisi olarak bir şekilde masada olmalı.

İP'li Yazıcı'nın desteklediği "soykırım" yalanı!

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Yorumlar

Çuvaldız

Biz Türk ve Müslüman olarak hiçbir gayri müslimlere en ufak bir yanlışınız olmadı olmazda inancımız gereği gel Gorki garı denilen soytarının hal va tavrına bakarmısınız her tavrı tambir düşmanca hayır bu böyle olmaz herkes haddini bilsin okadar şımarık ki sanki biz burada sığınmacıyız bunun gibiler hoşgörüden anlamıyor bu dinsiz PKK propagandasını yapamaması şerefsiz çok seviyorsan çık dağa terörünü orda estir yiyorsa
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Muzaffer

İyi hain iyi satılmış iyi vatan sevmez iyidönek fuar maym
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