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İP'li Aytun Çıray: Trump Towers'a el koyun

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını yorumlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, hükümete "Trump Towers'a el koymalı" çağrısında bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
İP'li Aytun Çıray: Trump Towers'a el koyun

Partisi adına yazılı bir basın açıklaması yapan Çıray, "AKP hükümetinin; karşılık gelen ABD'li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers'a el koymalı. ABD'den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin egemenlik hakları ve hukukunun korunması gerektiğini vurgulayan Çıray, "Ülkemizin varlığı ve bütünlüğünü ilelebet devam ettirecek bir siyasetin yılmaz savunucusu olarak varoluşsal değerlerimizin korunması konusunda dışarıdan gelecek tehditlere karşı birlik beraberlik ruhu içinde olacağız; ancak Türkiye'yi yönetenlerin de milletimizin egemenlik haklarını ve hukukunu koruyup koruyamadıklarının yakın takipçisi olacağız. İYİ Parti dış politikayı megafonla yapmayacaktır" ifadesini kullandı.

Çıray, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye kamuoyunun bildiği gibi geçmişte de zaman zaman ABD'yle karşı karşıya gelinmiştir. 1975'de Türkiye'ye konulan ambargonun kalkmaması üzerine merhum Demirel'in başında olduğu hükümet, üslere el koymuştur. Ambargoyu kaldırdıktan sonra da üsler bu defa Türkiye'nin hükümranlığına geçerek yeniden açılmıştır. Bu çerçevede ABD'ye karşı mütekabiliyet içinde tedbir yaptırımlar uygulayacağını açıklayan AKP hükümetinin; karşılık gelen ABD'li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers'a el koymalı. ABD'den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır.Rahip Brunson canlı yayın yapılarak dünya önünde adil bir şekilde yargılanmalıdır. Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletin temsilcileri tarafından TBMM'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti önce milletimizin gayreti sonra da Allah'ın izni ile ilelebet yaşayacaktır."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
  1. Aytun Çıray
  2. İyi Parti
  3. ABD
  4. Trump Towers
  5. açıklama

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