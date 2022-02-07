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Gündem İple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi! Görüntüler yürek dağladı
Gündem

İple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi! Görüntüler yürek dağladı

Şanlıurfa’da bir koyunun aracın arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklendiğine ilişkin paylaşılan skandal görüntüler vicdanları dağladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçildi ve soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 21:10:00 - 2022-02-07 21:10:49

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini bir birine bağlayan karayolunda yaşandı.

Seyir halindeki hafif ticari bir araca iple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi.

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne zaman çekildiği henüz tam belirlenemeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

"Hayat belirtisi yoktu"

Bağlandığında yaşayıp yaşamadığı henüz öğrenilemeyen koyunun, sürüklenirken hayat belirtisinin olmadığı gözlendi.

Siverek Kaymakamlığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



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