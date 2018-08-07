24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yorulduğunu, artık kenara çekilmesi gerektiğini savunan muhalefet partileri, yaşadıkları hezimetin ardından iyice rezil bir duruma düştü. AK Parti Milli İrade ile birlikte yoluna emin adımlarla ilerlerken, muhalefet partileri toz- duman oldu. Muhalefetin içinde bulunduğu sıkıntılı durumları değerlendiren Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İyi Parti ile ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı. Sofuoğlu, her gün istifaların yaşandığı ve genel başkanının yalandan istifa ettiği partiyle ilgili, Daha önce biz bu filmi çok gördük. Liderin kenara çekilip hadi beni ikna edin türünden tiyatroları çok yaşadık. Eğer belediye seçimlerinde başarısız olurlarsa İP’in tamamen buhar olacağını göreceğiz” dedi.

Profesör Sofuoğlu, Milat gazetesinden Koray Taşdemir’e konuştu.

“İP’İN TAMAMEN BUHAR OLACAĞINI GÖRECEĞİZ”

Yaşanan istifaların İP’in proje partisi olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Ebubekir Sofuoğlu, “Hedefleri olmayan bir parti olduklarından, şimdi başarısızlık sonucunda parti içinde tartışmalar başladı. Biz bu tartışmaların daha da büyüyeceğini görüyoruz. Ama gelecekte İP içerisinde MHP’ye transfer olan milletvekilleri olursa bu şaşılacak bir şey olmaz. Akşener bu durumu gördüğü için geri çekilmek istemiş olabilir. Koray Aydın’ın Bahçeli’ye olan tavrı yanında İP içindeki vekillerin bir kısmının MHP’ye olan meylini tahmin etmiş olabilir. Bundan dolayı İP’in gelecekte bir şey vaat etmediği görüldüğü için parti içinde kaynamalar başladı. Küçük bir alicengiz oyunu yapılarak Meral Akşener’in liderliğini güçlendirmek istediler. Daha önce biz bu filmi çok gördük. Liderin kenara çekilip hadi beni ikna edin türünden tiyatroları çok yaşadık. Eğer belediye seçimlerinde başarısız olurlarsa İP’in tamamen buhar olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“KOLTUĞA YAPIŞMIŞ DURUMDA”

CHP’nin söyledikleri gibi köklü, kurumsal ve demokrasinin işlediği bir parti olması durumunda liderinin onurlu şekilde geri çekilmesi gerektiğini dile getiren Sofuoğlu, “Bu kaçıncı seçim kaybı? Kılıçdaroğlu başka demokratik ülkelerdeki seçimleri, örnek gösterip istifaları hatırlatıyor ama kendisi koltuğa yapışmış durumda. Ben bunun Kılıçdaroğlu’nun kendi kararı olduğunu da düşünmüyorum. Onu kasetle getirenlerin kararı bu. 625 sayısına ulaşıldı ulaşılmadı tartışması bir yana, 604 sayısında genel merkez de hemfikir. 604 imza bile yeterlidir. Kendileri ‘Biz kongreye gidiyoruz’ açıklamasını yapmalıdırlar. Kritik süreci kendisinin başlatması gerekir. Anlaşılıyor ki burada kaptırılmak istenmeyen bir mevzi var” dedi.