İP’in Nazmi’si ‘naylon’cu çıktı

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Sözde milliyetçi muhafazakar İP’in meclis kürsüsündeki konuşmasında yeni basın kanununa ve sosyal medya düzenlemesine tepki gösteren Nazmi Bilgin’in skandalları bitmek bilmiyor. İsminin yolsuzluklarla anılan ve 28 Şubat sürecinde muhafazakar basını susturmak için tazminat davaları açıp astronomik ilan kesme cezaları uygulatan Ankara Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Nazmi Bilgin’in, naylon gazete basarak, üyesi olduğu Basın İlan Kurumu üzerinden devleti dolandırdığı ortaya çıktı.

BİK’i dolandırmaya çalıştı

Basın İlan Kurumu, aralarında Ankara ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerine ait yayınların da yer aldığı gazetelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, asgari baskı adedi şartına uymayan ve gerçekte çalışmayan kişileri fikir işçisi kadrosunda göstererek haksız kazanç elde eden gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu. İlk altı ayda 44 ilde 484 gazeteyi planlı şekilde denetleyen kurum, temmuz ayında ise birçok gazeteye yönelik yaptığı ani denetimler sırasında şok edici gerekçelerle karşılaştı. Aralarında gazeteci cemiyetleri ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyelerinin de sahibi bulundukları gazetelerde mevzuata aykırı davranılarak kamunun zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

2400 yerine 250 gazete bastı

BİK Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bağımsız gazeteci üyelerin de yer aldığı kontrol kurulu üyelerinin çeşitli illerde yaptığı ani denetimlerde skandal bir tablo ile karşı karşıya kalındı. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği gereğince saat 17.00’dan önce baskıya girmemesi gereken gazetelerin basılmış olduğu, paketlenerek dağıtım için hazır bekletildiği görüntülü kayda alındı. Günde en az 2.400 adet basması ve satması gereken gazetelerin günlük sadece 250 adet basıldığı anlaşıldı.

Raporda, 30 yıldır Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğini yürüten Nazmi Bilgin’in gazetesi 24 Saat’in de yolsuzluk yaptığı belirlendi. Normalde 2 bin 400 gazete basması gereken Bilgin’in sadece 250 adet gazete bastığı, baskı işlemini saat 17.00’dan önce gerçekleştirdiği, prova baskısı savunmasının yersiz olduğu çünkü bağlanarak balya haline getirilmiş gazetelerin üzerine bayi etiketi yapıştırdığı tespit edildi. Bilgin’in gazetesinin, tutulması zorunlu olan defterleri tutmadığı ve kadrosunda çalışıyor gösterdiği fikir işçilerini de aslında çalıştırmadığı belirlendi.

İlanları kesildi

Öte yandan; yapılan denetim sonrası aralarında bir diğer Genel Kurul Üyesi Abdi Pehlivan’ın sahibi olduğu Sonsöz ile Abdi Pehlivan’ın kızı Bahar Pehlivan’ın sahibi olduğu Zafer gazetesi ve çok sayıda gazetenin, asgari baskı adedi şartına uymadığı ve gerçekte çalışmayan kişileri fikir işçisi kadrosunda göstererek haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Denetimler sonrası usulsüzlük yaptığı belirlenen çok sayıda gazetenin ilan yayınlama hakları durduruldu.