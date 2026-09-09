CHP’linin CHP’liye yaptığını kimse yapmaz! ‘Bizim çöpümüz bize yeter’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne İzmir’den getirilen çöplerle ilgili açıklamalarda bulunarak, tesisin kapasitesinin zorlanmaya başladığını söyledi. Dutlulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Aralık’a kadar bu konuda kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini belirterek, bu tarihten sonra tesise İzmir’den çöp kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık basın toplantısı kapsamında kentte görev yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda İzmir’in çöplerinin Manisa Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilmesiyle ilgili soruyu da cevaplandıran Dutlulu, uygulamanın kendilerine danışılmadan başlatıldığını söyledi. İzmir’in çöp sorunuyla ilgili sürecin sıkıntılı bir noktaya geldiğini belirten Dutlulu, "Bu çalışma başlarken ne Büyükşehir Belediyesi ne de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda kimse bize bir şey sormadı. Bu zaten devlet tarafından yapılmış bir organizasyon. Bakanlık geçici olarak buraya dökebilirsiniz diyor" dedi.

HER YERİMİZ ÇÖP DOLU

İzmir’den gelen çöp miktarının Manisa’daki tesiste ciddi bir yoğunluğa neden olduğunu ifade eden Dutlulu, "Biz şirketle görüşüyoruz, Bakanlıkla görüşüyoruz. Bizim buna artık bir son vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim çöp alanımız çok dolmaya başladı. O kadar çok çöp geliyor ki ayrıştırmaya vakit kalmıyor. Vahşi depolamaya döndü iş" diye konuştu.

ARTIK ÇÖP İSTEMİYORUZ

Manisa’nın kendi atıkları açısından da tesisin kapasitesinin önemli olduğunu vurgulayan Dutlulu, sorunun kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bana kalsa hemen bugün keserim ama buna devlet de müsaade etmez. Bizim son beklentimiz 31 Aralık’a kadar Bakanlığın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oturup bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasıdır. Ondan sonra, 31 Aralık’tan sonra biz oraya çöp alınmasını kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.