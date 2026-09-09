Hem rüşvet alıyorlar hem seçim istiyorlar! Günaydın Gökhan, Üsküdar’da sabah oldu

YP’li Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için dün yapılan seçimleri eleştirdi.

Yerel seçimlerin ardından Üsküdar'da yaşanan gelişmeleri de aktaran Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'de bütün yerel seçimleri tekrar edelim. Üsküdar'ı da tekrar edelim. Bakalım kumpaslarla düşürdüğünüz Üsküdar'ı vatandaş size verecek mi? Bakalım kumpaslarla yürümeye çalıştığınız İstanbul konusunda yediğiniz bir milyon farkı daha da açmış durumda olduğumuzu vatandaş tescil edecek mi? Halep oradaysa arşın buradadır. Herkesi arsızlığıyla ve uğursuzluğuyla yüzleşmeye davet ediyorum. Türkiye'de seçimli demokrasiyi rafa kaldırmak hiç kimsenin haddi değildir. Türkiye'de seçimi anlamsız kılmak, yurttaşa umutsuzluk yaymaya çalıştığınızın farkındayız ama bunu başaramayacaksınız. Türkiye demokratik rejimle ve millet iradesiyle yönetilmeye devam edecektir."

Günaydın, bir soru üzerine, Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçime itiraz edeceklerini de belirtti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 ağustosta yaptığı açıklamada hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü anımsatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

8 Eylül’de Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilmişti.