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Gündem İP’i yırtacak görüntüler ortaya çıktı! İbrahim Kaboğlu'nun sözleri Meral Akşener'i ele verdi
Gündem

İP’i yırtacak görüntüler ortaya çıktı! İbrahim Kaboğlu'nun sözleri Meral Akşener'i ele verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’nin CHP, HDP ve Saadet Partisi'yle birlikte bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığını açıklaması Türkiye’nin gündeminde. Meral Akşener iddiaları yalanlarken, CHP'li İbrahim Kaboğlu’nun 3 Ekim 2019’da yaptığı açıklamalar ise; söz konusu çalışmanın itirafı niteliğinde.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:40:00 -

İYİ Partili Ümit Özdağ, parti yöneticilerinin herkesten saklayarak, CHP, HDP ve Saadet Partisi'yle birlikte bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Genel Başkan Meral Akşener iddiayı yalanlarken, CHP'den "Taslak Millet İttifakı"nın açıklaması gelmişti.

Anayasa çalışmalarına CHP adına katılan İbrahim Kaboğlu’nun 3 Ekim 2019 tarihinde CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına yaptığı açıklamalar ise Akşener’i yalanlıyor.

Kaboğlu söz konusu programda “2018 Nisan ve Ocak ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına yönelik bir bilgidir, doğrudur. CHP, HDP, Saadet Partisi ile İYİ Parti uzmanları ve yetkilileriyle ortak paydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı.” İfadelerini kullanıyor.

Hande Fırat’ın “O dönem İYİ Parti HDP’nin orada olmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdi mi?” sorusuna ise Kaboğlu “Bu çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada neler konuşuldu, bunları tabii dile getirmek uygun düşmez. Ama 4 parti temsilcileri katılımıyla anayasa çalışması yapıldı” yanıtını veriyor.

Federasyon anayasası! CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı
Federasyon anayasası! CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

Gündem

Federasyon anayasası! CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

 

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