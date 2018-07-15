İPhone'dan sonra şimdi de Samsung zam yaptı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Apple ürünlerine oldukça büyük bir zam gelmiş ve insanlar bu konuda isyan etmişti. Getirilen bu zammın ardından Samsung'da ürünlerine zam getirme kararı aldı.

Samsung Türkiye, Türkiye’de 4.999 TL’ye sattığı Galaxy Note 8’in fiyatını 5.499 TL’ye çıkardı. Galaxy S9’un 64 GB’lık versiyonunun fiyatı ise 4.599 TL’den 4.899 TL’ye çıktı. Galaxy S9+’ın fiyatının ise 5.199 TL’den 5.499 TL’ye çıkarıldı.

Getirilen bu düzenlemenin ne kadar süreliğine geçerli olacağı ve ya düşüp düşmeyeceği henüz belli değil.