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Teknoloji iPhone şifresi nasıl değiştirilir?
Teknoloji

iPhone şifresi nasıl değiştirilir?

iPhone şifresi değiştir? iPhone kullananlar şifrelerini nasıl hangi adımları izleyerek değiştirebileceklerini araştırıyor. Peki, iPhone şifresi nereden değişiyor? | iPhone şifresi değiştirme adımları | iPhone şifremi nasıl değiştiririm?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 11:11:00 -
iPhone şifresi nasıl değiştirilir?

iPhone şifre değiştir | iPhone kullanıcıları Apple Kimliği parolasının nereden değişeceğini merak ediyor. Apple kimlik şifresi unuttum | iPhone şifremi nasıl değiştiririm?

iPhone şifresi nasıl değiştirilir?

Apple kimlik parolanızı kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Öncelikle telefonunuzdan 'ayarlar' bölümüne gidin. Adınız ardından da 'Parola ve Güvenlik'e dokunun. Mevcut parolanızı girin. Sonrasında yeni bir parola girip onaylayın. 'Değiştir' ya da 'Parolayı Değiştir' kısmına dokunun. Şifreniz değişince yeni şifrenizi yeniden girin böylelikle özelliklere ve servislere ulaşabilirsiniz.

Şayet cihaz üzerinden değişiklik yapmak istemiyorsanız Apple Kimlik web sayfasına giriş yapın. Güvenlik bölümünden 'Parolayı Değiştir'i seçin. Kullandığınız parolayı girin ardından yeni şifrenizi oluşturun. Son olarak 'Parolayı Değiştir' kısmına tıklayın.

APPLE KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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