Pek çok telefonda parmak izi tanıma özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde telefonunuza sizden başka kimse erişemiyor. Zaman zaman bazı model ve markalarda bu özellikle sorunlara yol açabiliyor. Parmak izi tanınmadığında telefonu açmak güçleşebiliyor. Bu sebeple bazı kişiler parmak izi uygulamasını devre dışı bırakmak istiyor. Peki, parmak izi nasıl devre dışı bırakılır?

iPhone parmak izi kaldırma

iPhone parmak izi özelliğiyle telefonunuzu güvenle açabilir, satın almaları onaylayabilirsiniz. Parmak izi iPhone'un tüm modellerinde bulunmuyor. Parmak izi özelliği bulunan bir telefonunuz varsa parmak izi tanımayı kolaylıkla açabilirsiniz.

Parmak içi özelliğini açmak için 'Ayarlar' ardından Touch ID ve Parola bölümüne girin. Parmak izi oluşturma yönergelerini takip edin.

Şayet parmak izi özelliğini kullanmak istemiyorsanız; bu özelliği kapatabilirsiniz. Bunun için yine Ayarlar bölümüne gidin. Touch ID ve Parola bölümüne dokunup parmak izini devre dışı bırakabilirsiniz.