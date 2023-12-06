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Yaşam Iphone kullananlar deprem bildirimini nasıl açabilir?
Yaşam

Iphone kullananlar deprem bildirimini nasıl açabilir?

Yeniakit Publisher
2023-12-06 18:08:00 - 2023-12-06 18:23:40
Iphone kullananlar deprem bildirimini nasıl açabilir?

Geçtiğimiz günlerde Bursa Mudanya açıklarında 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki yaşanan depremler Android telefonlarda yaklaşık 10 saniye önce deprem olacağı bilgisini bildirim olarak gönderildi. Apple kullanıcıları ise iPhone cihazlarda bu özelliğin nasıl aktif edileceğini merak ediyordu. iPhone'da deprem bildirimi nasıl aktif edilir? İşte ayrıntılar...

 

4 Aralık 2023 tarihinde Bursa merkezli gerçekleşen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler çevre illerden hissedildi.

Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarında 'ın Android cihazlarda depremi 1 dakika önceden bildirdiğini belirtti.

Depremin hissedildiği bölgelerde halkta endişe bulunmasıyla beraber iPhone cihazlara sahip kullanıcılar bu özelliğin olup olmadığını merak ediyordu.

İşte iPhone cihazlarda deprem bildirimlerinin aktif edilmesinin yolu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir? - 1

İlk olarak Ayarlar kısmına girerek "Bildirimler" sekmesine giriş yapıyoruz.

iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir? - 2

Daha sonra cihaza yüklü uygulamaların yer aldığı bir ekran geldiğinde en aşağıya inerek  

"Hayati Uyarı Bildirimi"

"Kayıp/Kaçırma Uyarı Bildirimi"

Seçeneklerini aktif ederek deprem uyarı bildirimlerini alabilirsiniz.

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