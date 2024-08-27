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Teknoloji iPhone 16’ya güç verecek A18 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı
Teknoloji

iPhone 16’ya güç verecek A18 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 20:45:00 -
iPhone 16’ya güç verecek A18 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı

Apple'ın yeni nesil iPhone 16 serisinde kullanılması beklenen A18 işlemcisi hakkında yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Apple’ın yeni nesil iPhone 16 serisi ile tanıtılması beklenen A18 işlemcisi hakkında bazı teknik detaylar ortaya çıktı. Apple, son yıllarda işlemci stratejisinde bazı değişiklikler yaparak her model için farklı işlemciler sunmaya başladı. Örneğin, iPhone 15 serisinde Pro modelleri A17 Pro işlemcisi ile gelirken, diğer modellerde A16 işlemcisi kullanılmıştı. 2024 yılında ise tüm iPhone 16 modelleri aynı nesil işlemciye sahip olacak, ancak standart modellerde ve Pro modellerde farklı versiyonlar kullanılacak.

Apple’ın A18 işlemcisi, TSMC’nin 3nm üretim süreciyle üretilecek ve iki farklı versiyona sahip olacak: A18 ve A18 Pro. A18, N3E (Evolution) adlı üretim süreci ile üretilecek, bu da ona daha düşük güç tüketimi sağlarken, A18 Pro ise N3P (Performance) süreci ile üretilecek ve daha yüksek performans sunacak.

Apple’ın standart A18 işlemcisi 5 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacakken, A18 Pro’nun bir çekirdeği daha fazla olacak. CPU tarafında, yüksek güçlü iki çekirdek 4,05 GHz frekansa kadar çıkarken, dört enerji tasarruflu çekirdek de yer alacak.

Bu yapı, toplamda altı çekirdekli bir CPU sunuyor. GPU performansında %30’a kadar iyileşme beklenirken, enerji tüketiminde %10 düşüş sağlanması hedefleniyor. Geekbench testlerinde ise A18 işlemcisinin selefi A17’ye göre %5 daha hızlı olması bekleniyor.

Apple, A18 ile AI ve makine öğrenimi uygulamaları için de önemli geliştirmeler yapmayı planlıyor. Özellikle AI destekli uygulamalarda daha yüksek performans ve verimlilik sağlanması bekleniyor. Apple’ın A18 işlemcisi resmi olarak 9 Eylül’de Apple ürünleri ile birlikte tanıtılacak. Apple’ın bu yeni teknolojileri iPhone 16 serisine nasıl entegre edeceğini merakla bekliyoruz.
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