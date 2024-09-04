iPhone 16'nın Türkiye fiyatı ortaya çıktı! Yine cep yakacak

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni modeli iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor.

Buna göre, bu yılki Apple tanıtım lansmanının Eylül ayında yapılması ve iPhone 16 serisinin de Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

LANSMAN 9 EYLÜL'DE OLABİLİR

Bir yabancı kaynakta yer alan habere göre Apple'ın, bu yılki lansmanını 9 Eylül tarihinde yapacağı iddia edilirken Türkiye'de milyonlarca iPhone kullancısı da merakla yeni gelecek serideki telefonları bekliyor.

TAHMİNİ FİYAT LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

iPhone 16 serisinin tahmini Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı.

Webtekno tarafından servis edilen listeye göre iPhone 16 (128 GB) versiyonunun 63 bin 999 TL'den satılması beklenirken diğer modellerin tahmini fiyatları ise şöyle oluştu;

iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL