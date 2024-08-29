iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin ram miktarı belli oldu

Apple’ın iPhone 17 serisinde 12GB RAM’e geçeceği söyleniyor. Bunun nedeni; Apple Intelligence. iPhone 15 Pro’lar ve gelecek iPhone 16 serisi de Apple Intelligence ile uyumlu ancak 2025 iPhone modellerinin daha gelişmiş cihaz içi yapay zeka uygulamaları için daha fazla RAM’e gereksinim duyacağı söyleniyor. Bu, iPhone 16 serisinde bellek artışı olmayacağı anlamına da geliyor.

iPhone 17 modelleri 12 GB RAM ile gelecek

Bu bilgiyi paylaşan kaynak, yapay zeka destekli iPhone’a geçmeyi düşünenler için 2025 iPhone 17 serisini beklemelerini tavsiye ediyor. Bu yılki iPhone 16’da yapay zeka işlemlerinin çoğu bulutta yapıldığından 8GB RAM yeterli olabiliyor. Gelecek yılki iPhone 17’de daha fazla uç AI uygulaması olacak ve RAM ihtiyacı artacak.

Uç yapay zeka, bulut sunucuları yerine doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşen yapay zeka işlemlerini ifade ediyor. Verileri işleme, bulut veri merkezi gibi merkezi bir konumdan ziyade veri kaynağına (cihazın kendisine) yakın bir yerde gerçekleşiyor.

iPhone 16 serisinin 8GB RAM ile geleceği kesin çünkü bu bilgiyi paylaşan (Phone Chip Expert) daha öncesinde de isabetli tahminlerde bulundu. iPhone 7'nin suya dayanıklı olacağını ve standart iPhone 14 modellerinin A15 Bionic çipi kullanmaya devam edeceğini, daha gelişmiş A16 çipinin ise ‌iPhone 14‌ Pro modellerine özel olacağını ilk açıklayan kişiydi. Bu tahminler daha sonra birden fazla güvenilir kaynak tarafından doğrulandı ve cihazlar piyasaya sürüldüğünde doğru olduğu ortaya çıktı.