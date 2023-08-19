iPhone 15 Ultra son hali ortaya çıktı! Apple etkinliğinde tanıtılacak: Bir de özelliklerine bakın, dünyada ses getirebilir

Eylül ayında gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde, iPhone 15 serisi tanıtılacak. Kullanıcıların merakla beklediği bu yeni modeller, sızıntılar sayesinde önceden dikkat çekmeyi başardı.

Son olarak iPhone 15 Ultra modelinin özellikleri gün yüzüne çıktı. Elde edilen bilgilere göre, adı iPhone 15 Pro Max ya da Ultra olacak bu model, 6.7 inç büyüklüğünde ve 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde bir OLED ekrana sahip olacak. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 2.500 nit parlaklık sunacak. Cihaz, Apple'ın ürettiği A17 Bionic yonga seti tarafından güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 8 GB RAM'e sahip olacak ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

Ön yüzünde, 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift lensli bir özçekim kamerası bulunacak. Arka tarafında ise üç kamera yer alacak. Bunlar sırasıyla; 48 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens olacak. iPhone 15 Pro Max / Ultra modeli, 4.323 mAh kapasitesine sahip bir batarya ile gelecek. Ayrıca USB Type-C portu, periskop lens teknolojisi ve Dynamic Island gibi özellikler de bu telefonun dikkat çekici özellikleri arasında yer alacak. Elbette, tüm bu bilgilerin sızıntılar aracılığıyla ortaya çıktığını belirtmek önemli.Eylül ayında gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde, iPhone 15 serisi tanıtılacak. Kullanıcıların merakla beklediği bu yeni modeller, sızıntılar sayesinde önceden dikkat çekmeyi başardı. Son olarak iPhone 15 Ultra modelinin özellikleri gün yüzüne çıktı.

iPhone 15 Ultra mı geliyor?

Elde edilen bilgilere göre, adı iPhone 15 Pro Max ya da Ultra olacak bu model, 6.7 inç büyüklüğünde ve 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde bir OLED ekrana sahip olacak. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 2.500 nit parlaklık sunacak.Cihaz, Apple'ın ürettiği A17 Bionic yonga seti tarafından güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 8 GB RAM'e sahip olacak ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

Ön yüzünde, 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift lensli bir özçekim kamerası bulunacak. Arka tarafında ise üç kamera yer alacak. Bunlar sırasıyla; 48 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens olacak.iPhone 15 Pro Max/ Ultra modeli, 4.323 mAh kapasitesine sahip bir batarya ile gelecek. Ayrıca USB Type-C portu, periskop lens teknolojisi ve Dynamic Island gibi özellikler de bu telefonun dikkat çekici özellikleri arasında yer alacak. Elbette, tüm bu bilgilerin sızıntılar aracılığıyla ortaya çıktığını belirtmek önemli. (Shiftdelete)

ÖNE ÇIKAN VİDEO