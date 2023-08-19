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Yaşam Adana'ya karadan her an müdahale ediliyor! Orman yangını: Şimdi yandı, ekipler bölgede! İlişkin açıklama
Yaşam

Adana'ya karadan her an müdahale ediliyor! Orman yangını: Şimdi yandı, ekipler bölgede! İlişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-19 22:08:00 - 2023-08-19 22:10:19
Adana'ya karadan her an müdahale ediliyor! Orman yangını: Şimdi yandı, ekipler bölgede! İlişkin açıklama

Adana’da orman yangını çıktı. Son dakika haberi geldi: Yangın müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor, yangınlarıyla boğuşuyor! Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Adana Kozan'da çıkan bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. 

ALEVLERE KARADAN MÜDAHALE

Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.

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