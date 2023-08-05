iPhone 14'te batarya sıkıntısı patladı!

Bazı iPhone 14 kullanıcıları, cihazın bataryasıyla ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı sosyal medyada şikayet paylaşımlarında bulunuyor. Henüz 1 yılını tamamlamamış cihazların bazılarında pil ömrünün yüzde 87'ye kadar gerilediği ortaya çıktı.

iPhone 14'ün mağazalarda yerini almasının üzerinden henüz bir yıl geçmedi , ancak kullanıcılar şimdiden batarya ile ilgili bir sorun yaşadıklarını bildiriyorlar.

iMore'un aktardığına göre, sosyal medyada iPhone 14 cihazı kullanıcılarının pili zayıfladığına dair şikayetleri artıyor.

Bazı kullanıcılar 11 aylık bir telefonun pil sağlığının yüzde 90'ın altına düştüğünü belirtiyor.

Ancak internette bildirilen bozulma seviyesi, bir iPhone'un pilinden beklenen sınırlar ve özellikler dahilinde olabilir.

Pil performansı sabit değildir ve özellikle yoğun kullanımda ya da telefonu yüksek sıcaklıklara maruz bıraktığınızda zaman içinde değişir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine de iPhone 14 kullanıcıları telefonlarının pil sağlığından memnun görünmüyor.

"BU GERÇEKTEN KABUL EDİLEMEZ"

AppleTrack'ten Sam Kohl, bir X gönderisinde, kendi cihazından aldığı ve pil sağlık durumunun %90'a düştüğünü gösteren bir ekran görüntüsünü paylaştı. "iPhone 14 Pro cihazımı alalı bir yıldan az oldu... bu gerçekten kabul edilemez" ifadeleriyle şikayetini paylaştı.

Bazı iPhone 14 kullanıcıları pil sağlıklarının yüzde 87'ye kadar gerilediğini belirtiyor. Cihaz sahipleri "Pil kapasitesi çok can sıkıcı. Aynı iPhone'u 2 yıl boyunca pilini değiştirmeden kullanmak imkansız hale geldi." ifadelerini kullanıyor.