Iphone 14 kullanıcıları şok oldu! O kadar para verip gördükleri şeye bak

IPhone 14 modellerindeki bu sorun, uyku modundan çıkarken veya başlatırken yaşanıyor ve ekranda yatay çizgiler beliriyor. Ancak Apple kullanıcıların içini rahatlatacak bir açıklama yaparak, bunun bir donanım sorunu olmadığını, yazılımsal olduğunu ifade etti.

Çoğunlukla iPhone 14 Pro Max'i etkiliyor gibi görünen sorun, görünüşe göre bir yazılım sorunu, bu yüzden sorunu çözmek için bir iOS güncellemesini beklemekten başka çare yok.

Çok sayıda iPhone 14 kullanıcısı, ekran sorunun Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yazdı. Kullanıcılardan gelen şikayetlere bakarsak, yatay çizgilerin sayısı ve renkleri değişiyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı, “Geçen Cuma iPhone 14 Pro Max'i aldım. Telefon uyandığında ekranda yatay çizgilerin yanıp söndüğünü fark ettim. Telefon bunu her uyandığında değil, bazen yapıyor. Bazen sadece 1 satır, bazen birden fazla satır görünüyor.” diyerek telefondaki sorunu anlattı.

Bir başka kullanıcı, “Aynı sorun bende de var. Ancak ekran kapanmadan önce video izlediğimizde bunun daha sık meydana geldiğini fark ettim. Yani daha sonra uyandırdığınızda yeşil çizgiler oluşuyor” dedi.

Bir başkası ise, “Yeni iPhone 14 Pro Max cihazımda da benzer bir sorun var.” şeklinde bir yorum yaparak telefonu daha yeni aldığını ancak sorunla birlikte geldiğini söyledi.

Kimi iPhone 14 kullanıcıları, ekranda tek bir çizgi gördüklerini ve bunun daha sonra kaybolduğunu belirtirken, bazıları ise cihazın uyandıktan sonra ekranında beliren çizginin 1 saniye sonra gittiğini belirterek sorunun çeşitliliğini ortaya koydu.

Apple bunun bir donanım hatası olmadığını açıkladı. Telefonlarında sorun yaşayan kullanıcılar iPhone 14 cihazlarını Apple Store'a götürdü ve her birine donanım arızası olmadığı söylendi. Apple yetkilileri sorunun bir iOS işletim sistemi aksaklığı olduğunu ve yayınlanacak bir güncellemeyle düzeltileceğini söyledi.

Bazıları, sorunun Samsung yerine yalnızca LG ekranlı iPhone'larda görüldüğünü öne sürüyor. Bazıları iOS 16.2 beta'da bir hata olduğundan şüphelenirken, kimisi sorunu iOS 16'nın diğer sürümlerinden kaynaklandığını ileri sürüyor.

Kaynak: 9to5Mac