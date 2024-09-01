iPhone 13 ve iPhone 16 arasında ne fark var? İşte iki telefonun karşılaştırılmasının sonucu

Apple, iPhone 16 serisini 9 Eylül’deki dev bir etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, üç yıl önce çıkan iPhone 13 ile karşılaştırıldığında bir çok önemli yenilikle karşımıza çıkıyor. iPhone 16, önceki modellerle benzer bir tasarıma sahip olsa da, bazı dikkat çekici değişikliklere sahip. İşte iPhone 13 vs iPhone 16 karşılaştırması…

iPhone 16 vs iPhone 13 karşılaştırması: Yeni özellikler ve güncellemeler

İlk olarak, iPhone 16’nın 48MP ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, iPhone 13’ün 12MP kamerasına göre büyük bir gelişme. Yeni kamera, daha fazla detay sunarken düşük ışık koşullarında da daha iyi performans gösterecek. Ayrıca, iPhone 16’da iki yeni fiziksel tuş bulunacak: Action Button ve Capture Button.

iPhone 16, Apple’ın yeni A18 çipsetiyle donatılmış olacak. Yani, cihazın hızını önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, bu modelde 8GB RAM bulunacak. Bu artış, özellikle Apple Intelligence (AI) gibi yeni yazılım özelliklerinin sorunsuz çalışmasını sağlayacak.

Phone 16, iPhone 13 ile aynı 6.1 inç OLED ekrana sahip olsa da, ekran parlaklığında önemli bir artış olacak. iPhone 13’ün 1.200 nit parlaklığına kıyasla, iPhone 16’nın ekranı 2.000 nit parlaklığa ulaşabilecek.

Son olarak, iPhone 16’da USB-C bağlantı noktası bulunacak, bu da Lightning portunun yerini alacak. Yani, daha hızlı veri aktarımı ve şarj imkanı sunarken, genel olarak kullanışlılığı iyileştirecek. Genel olarak, iPhone 16, iPhone 13 kullanıcıları için dikkate değer bir yükseltme seçeneği sunuyor.

Ancak, en büyük yeniliklerden biri olan ProMotion ekran teknolojisinin bu modelde yer almayacağını belirtmekte fayda var. Yani, eğer bu özellik sizin için önemliyse, bir sonraki modeli beklemek isteyebilirsiniz. İşte, iPhone 16 ve 13 arasındaki farkları gösteren teknik özellikler tablosu: